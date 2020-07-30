В Украине мужчина в третий раз заразился COVID-19

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тернопольской области Украины мужчина в третий раз заразился COVID-19. Об этом рассказал начальник управления здравоохранения Тернопольской областной государственной администрации Владимир Богайчук, сообщает РБК-Украина.

По словам Владимира Богайчука, это подтверждает, что даже если человек переболел коронавирусной инфекцией, это не защищает его от повторного заболевания.

Всего в Тернопольской области продолжают болеть 1 075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении. При этом в регионе наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19. В частности, в Монастырском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

Общее число зараженных COVID-19 в Украине превысило 67,5 тыс., с момента вспышки скончались 1 650 человек.-0-