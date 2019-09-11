В Украине на территории военных складов прогремели взрывы

11 сентября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине возле военных складов в городе Калиновке (Винницкая область) прогремели шесть взрывов боеприпасов, их вызвало горение сухой травы, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"Сегодня, около 11.30 (по местному времени) дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи Калиновки, что на Винниччине. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных ранее на определенный участок для дальнейшей утилизации. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

На территории арсенала работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка ВС Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По сообщению ведомства, из-за возгорания травы вблизи военных складов Калиновского арсенала объявили подготовку к эвакуации школьников и детей из детсадов в городе Калиновка и близлежащего поселка Павловка.-0-