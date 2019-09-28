В Украине на заводе прогремел взрыв, 10 человек пострадали

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе "Гуала кложерс Украина" в Сумах в производственном цеху взорвалось оборудование с последующим возгоранием. Пострадали 10 человек, сообщает информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС Сумской области.

ЧП произошло сегодня в 10.51. На место происшествия были направлены спасатели. К моменту их прибытия площадь пожара составляла до 50 кв.м, существовала угроза дальнейшего распространения огня. В 11.17 спасатели пожар локализовали, в 11.55 - ликвидировали.

В цеху находились 19 работников, 10 из них пострадали. Двое находятся в реанимации, им оказывается помощь. Остальные восемь также находятся в больнице.

Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, решается вопрос об открытии уголовного дела.-0-