В Украине началась расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу Ан-26

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начали процесс дешифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26, который упал в Харьковской области. Об этом сообщает УНН.

Процесс дешифровки продлится ориентировочно 3-5 дня, сообщил вице-премьер-министр Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook. "Они (бортовые самописцы. - Прим. БЕЛТА) уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информация на самописцах сохранена. Они изъяты, и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР начат процесс их дешифровки", - отметил Уруский.

"Установлен контакт с 20 семьями погибших курсантов. В Харьков уже прибыли 17 из них. Часть размещены в гостинице Министерства обороны Украины, часть находится у родственников в городе. Сейчас организовано бесплатное питание, обеспечение автотранспортом и сопровождением. С семьями проводится психологическая работа", - сообщил вице-премьер.

Он напомнил, что 28 сентября у родственников погибших начнется забор образцов для анализа ДНК с целью проведения в дальнейшем идентификацию тел.

По словам вице-премьер-министра, обломки самолета Ан-26 собраны и перевезены на территорию военной части А4104 в городе Чугуеве Харьковской области, где они находятся под круглосуточной охраной ГБР. В дальнейшем специалисты проведут максимальный сбор самолета в исходное состояние, подчеркнул Олег Уруский.

Как сообщалось, 25 сентября в 20.45 по местному времени под Чугуевом в Харьковской области упал самолет. Всего на борту воздушного судна находились 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им.Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек сейчас находится на лечении.-0-