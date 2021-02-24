В Украине началась вакцинация от COVID-19

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черкасская область первой из регионов Украины получила вакцину от коронавируса - всего 16 200 из полученных полумиллиона доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Об этом заявил председатель Черкасской областной администрации Александр Скичко, сообщает УНН.

"Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину. Именно от нас стартует всеукраинская вакцинация", - сообщил Александр Скичко.

Доставленная в Черкасскую область вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцина используется в Великобритании, Европейском союзе и Индии.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в Украине разработали четкий план, что позволяет сразу после прибытия вакцины против COVID-19 развозить ее в областные склады 11 транспортными средствами одновременно. Первыми ее должны получить семь регионов: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и город Киев.

В Украине на 24 февраля зафиксировано уже 1,317 млн случаев COVID-19, 25 461 человек умер. Суточный прирост новых случаев заболевания составил 5,8 тыс.-0-

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