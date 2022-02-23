В Украине начался призыв резервистов в возрасте от 18 до 60 лет

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине начался призыв на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает агентство УНН.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о призыве резервистов в особый период. По его словам, резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям. Кроме того, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

Согласно приказу, призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав. Призыв начинается с 23 февраля. Максимальный срок службы - 1 год.

"Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВС Украины.

Если резервист по причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.-0-