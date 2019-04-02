В Украине неизвестные сообщили о минировании двух предприятий

2 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине сообщили о минировании двух предприятий в Запорожье и Ивано-Франковске.

В Запорожье на электронную почту оборонного предприятия "Искра" около трех ночи по местному времени поступило письмо о минировании территории. Неизвестный сообщил, что на территории предприятия заложена взрывчатка с часовым механизмом, который якобы должен сработать через 24 часа, рассказали в пресс-службе национальной полиции в Запорожской области.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, сотрудники СБУ, государственная служба по чрезвычайным ситуациям и врачи скорой помощи. Территория огорожена и патрулируется полицейскими.

Также и в Ивано-Франковске полиция проверяет информацию о минировании завода "Карпаты". Там эвакуировали людей, работают взрывотехники и кинологи.

Информацию о минировании ПО "Карпаты" полиция получила 2 марта около 9.00 утра по местному времени от неизвестного.

На предприятии производят кабельно-проводниковую продукцию и электронные компоненты к автомобилям. На предприятии работают около 3 тыс. 400 человек.-0-