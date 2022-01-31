В Украине непривитых медиков, чиновников и коммунальщиков начнут отстранять от работы

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине сегодня вступает в силу приказ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает издание "Страна".

Согласно приказу, работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения и коммунальных организаций обязаны быть вакцинированными хотя бы одной дозой препарата. В противном случае им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается тех, кто имеет абсолютные противопоказания к прививкам от COVID-19 и подтверждающее это медицинское заключение.

Вакцинация до сегодняшнего дня уже являлась обязательной для работников центральных органов исполнительной власти, сотрудников местных государственных администраций, педагогов, а также работников стратегически важных объектов в Украине.-0-