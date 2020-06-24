В Украине новый антирекорд по COVID-19: за сутки 940 инфицированных

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине зафиксирован новый антирекорд по приросту больных COVID-19 - за сутки 940 инфицированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минздрава Украины.

"Сегодня, 24 июня, Украина поставила новый антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболело 940 человек. Эпидемиологическая ситуация крайне напряженная и опасная", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество больных СOVID-19 зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.

В Минздраве напомнили, что для профилактики заболевания необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть как можно чаще руки и использовать защитные маски и дезинфекторы. "Из-за небрежного отношения к основным инструкциям и рекомендациям по противодействию эпидемии мы имеем страшный результат - количество больных увеличилось втрое", - отмечает ведомство.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 39 014 больных COVID-19, умер 1051 человек.-0-