В Украине новый максимум зараженных COVID-19 за сутки - более 9,5 тыс.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 4 ноября зафиксировано уже 420 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки является абсолютным максимумом для страны - 9524 новых случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

Уточняется, что среди выявленных за последние сутки инфицированных - 313 детей и 408 медработников. Госпитализированы за сутки 1514 человек, скончались 199 зараженных.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (856), Харьковской (850), Донецкой (636), Одесской (547) и Хмельницкой (511) областях, отметил глава Минздрава Украины.

Максим Степанов также напомнил о необходимости следовать правилам противоэпидемической безопасности - соблюдать дистанцию, носить маски и пользоваться санитайзером. "Берегите себя и близких", - подытожил глава Минздрава.

Предыдущий максимум прироста случаев за сутки в Украине был зафиксирован 3 ноября - почти 9 тыс.-0-