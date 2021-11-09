В Украине новый суточный максимум: 833 смерти от COVID-19

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 833 летальных исхода из-за коронавируса, что стало максимумом с начала пандемии, сообщает РБК-Украина.

За сутки в стране было подтверждено 18 988 новых случаев заражения COVID-19. Больше всего заражений зафиксировано в Днепропетровской и Львовской областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 3 107 489 случаев заболевания коронавирусом, число летальных исходов составило 73 390.

Ранее сообщалось, что красная зона карантина в Украине увеличилась до 17 областей. В оранжевой зоне находится пять регионов, а в желтой только три области.-0-