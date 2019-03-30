30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине объявлен день тишины перед выборами президента, сообщает УКРИНФОРМ.
В этот день согласно закону "О выборах Президента Украины" запрещается проведение каких-либо агитационных мероприятий, распространение предвыборных агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации.
Согласно статье 57 закона предвыборная агитация начинается кандидатом на пост главы государства на следующий день после дня его регистрации Центральной избирательной комиссией и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.
Как сообщалось, 31 декабря прошлого года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта. ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на пост главы государства. Всего было зарегистрировано 44 кандидата. Позже пять кандидатов отказались от баллотирования.-0-
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