В Украине оппозиция потребовала отставки Зеленского из-за уничтожения транзитного потенциала страны

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика, проводившаяся бывшим президентом Украины Петром Порошенко и продолжаемая нынешним главой государства Владимиром Зеленским, уничтожила транзитный потенциал страны и загнала людей в нищету. Об этом говорится в заявлении украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), размещенном на ее официальном сайте.

"Семь лет режим Порошенко, а потом продолжатель его политики - режим Зеленского боролись с "российским газом". Находясь под внешним управлением, Порошенко-Яценюк в 2014 году объявили "отказ от российского газа" и начали "газовую войну", продолжая при этом покупать у России нефть и нефтепродукты, удобрения и многие другие товары. Эта бездарная политика двойных стандартов привела к катастрофическому росту цен и тарифов на газ для населения и промышленности. Власти выдумывали "обходные схемы", "реверсы", формулы "Дюссельдорф+", прочие сказки, а цены на газ в Украине росли", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ отмечают, что такая политика украинских властей принесла миллиардные убытки национальной экономике. "Сейчас стало ясно, что из-за своих политических игрищ Порошенко и Зеленский угробили транзитный потенциал украинской ГТС. Вся их энергетическая "политика" оказалась полностью провальной, загнала людей в нищету и нанесла миллиардные убытки национальной экономике. "Северный поток-2" заработал, а Зеленский и Порошенко - политические банкроты", - считают в партии.

В заявлении ОПЗЖ также отмечается, что Петр Порошенко и Владимир Зеленский получили от Запада "наглядный урок настоящего патриотизма". "Когда вопрос касается национальных экономических интересов, ответственные правительства забывают о надуманных идеологемах. Это четко показало соглашение, достигнутое США и ФРГ по "Северному потоку-2", - говорится в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского и правительства. "После объявления соглашения США и Германии по "Северному потоку-2" Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины, а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны. Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти, пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила наше государство", - говорится в заявлении.-0-