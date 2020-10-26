В Украине открыли 159 уголовных производств по фактам нарушений на выборах

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 25 октября в органы полиции поступило более 5 тыс. заявлений, связанных с избирательным процессом, по фактам нарушений зарегистрировано 159 уголовных производств, сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в течение суток в Киевской области зафиксировано 603 сообщения о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, в Одесской - 331, в Донецкой - 298, в Харьковской - 272, во Львовской - 266, в Полтавской - 265, в Запорожской - 226, в Херсонской - 180, в Черкасской - 177, в Винницкой - 142, в Закарпатской - 141, в Сумской - 126, в Черниговской и Ровенской - по 115, в Тернопольской - 107, в Хмельницкой - 105, в Кировоградской - 104, в Николаевской - 98, в Ивано-Франковской - 89, в Луганской - 75, в Черновицкой - 53, в Волынской - 50 и в Житомирской - 33.

В сообщениях указывалось о нарушениях ведения агитации в день выборов, нарушениях тайны голосования, подкупе избирателей, незаконном уничтожении избирательной документации, нарушении порядка ведения списков избирателей, незаконном использование избирательного бюллетеня.

"Полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений. По 159 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Явка избирателей в среднем по Украине составила 37%. Территориальные избирательные комиссии подведут итоги голосования до 3 ноября.-0-