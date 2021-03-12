В Украине почти 13 тыс. случаев COVID-19 за сутки - максимум с начала года

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 12 946 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель в 2021 году, сообщает РБК-Украина.

В частности, за прошедшие сутки в Украине заболели 649 детей и 450 медработников. Выздоровели за вчерашний день 4630 человек, скончались 230 пациентов. На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в стране превышает 1,4 млн человек, число летальных исходов составило более 27,9 тыс.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале третьей волны пандемии COVID-19 в стране. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в Украине началась третья волна эпидемии. Статистику, которую мы видим на сегодняшний день, невозможно интерпретировать по-другому", - сказал Денис Шмыгаль.

24 февраля в Украине началась вакцинация населения от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Власти страны планируют вакцинировать 70% населения. Кроме того, республика в марте ожидает получить более 2 млн доз вакцин от коронавируса.-0-