В Украине подали документы на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

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02 января 2021, 12:20

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2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для ее производства на территории страны и вакцинации граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса "Спутник V" для обеспечения вакцинации ею украинских граждан", - рассказал Виктор Медведчук. Он уточнил, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

Организовать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украине можно за 3-6 месяцев, заявил Медведчук.-0-

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