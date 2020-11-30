В Украине подростки подожгли 12-летнего мальчика ради крутого видео

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подростки в украинском Бердянске подожгли 12-летнего мальчика, чтобы снять крутое видео. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области Украины.

Инцидент произошел 29 ноября. Ночью в городскую больницу доставили 12-летнего парня с ожогами тела разной степени тяжести. "Потерпевший рассказал правоохранителям, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Работники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, ведь вся компания пыталась сделать крутое видео. Для этого двое сверстников потерпевшего собрались по месту жительства одного из них, когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Весь процесс снимали на телефон", - рассказали в полиции.

Подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. "Потом потушили товарища в ванной комнате и, испугавшись содеянного, отвели его домой. Карету скорой помощи вызвала уже мать парня. В настоящее время ребенок с телесными повреждениями в виде термического ожога 2-й степени 30% тела находится в реанимационном отделении Бердянской детской городской больницы", - добавили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.-0-