В Украине полиция задержала поджигателей белорусского асфальтового завода на Николаевщине

2 августа, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Задержаны злоумышленники, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе Украины, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

"Утром 1 августа в ходе масштабной спецоперации правоохранителей в городе Одесса николаевские полицейские задержали банду злоумышленников, которые подожгли и уничтожили имущество белорусского асфальтового завода в Новобугском районе. Мотивом совершения преступления стала бизнес-конкуренция", - говорится в сообщении.

22 февраля в полицию поступило сообщение от охранника асфальтового завода в городе Новый Буг о том, что ночью неизвестные проникли на территорию предприятия. Злоумышленники нанесли телесные повреждения заявителю, связали его веревкой, после чего подожгли щитовую пульта управления и генератор предприятия зажигательной смесью.

По факту случившегося следователи начали уголовный процесс. В течение пяти месяцев оперативные сотрудники выслеживали поджигателей и собирали доказательства их преступной деятельности.

В состав группировки входили трое одесситов в возрасте 30, 35 и 42 лет с криминальным опытом. Их непосредственную причастность к преступлению подтвердили результаты экспертизы ДНК.

Двое подозреваемых задержаны, третий пока находится в розыске. Правоохранители принимают меры по установлению его места пребывания. Следственные действия продолжаются.

За содеянное мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.-0-