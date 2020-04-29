В Украине предприниматели проводят акцию протеста из-за карантина

29 апреля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве у здания Кабинета министров проходит акция протеста малых предпринимателей с требованием ослабить карантинные мероприятия. В акции принимают участие несколько сотен человек.

По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

Возле Кабмина дежурит несколько нарядов Национальной гвардии, а также Полиция диалога.-0-