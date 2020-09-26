В Украине приостановят полеты подобных Ан-26 самолетов

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, подобных Ан-26, который потерпел крушение под Харьковом. Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Олег Татаров в эфире телеканала "Украина 24".
Полеты будут приостановлены до выяснения причин трагедии. По словам Олега Татарова, Минобороны и руководство Генштаба уже начали выполнять это поручение.
С этой ночи на месте происшествия работает около 50 следователей и прокуроров. Они пытаются воссоздать картину случившегося. Им оказывает помощь Служба военного правопорядка. Создана специальная комиссия, которая пытается раскрыть информацию о причинах аварии.
Как сообщает "Укринформ", Владимир Зеленский сегодня прибыл на место крушения самолета Ан-26, где пообещал, что семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе будет оказана помощь. Президент отметил, что сейчас в СМИ есть много версий трагедии, но призвал дождаться официальных выводов следственной комиссии.
Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине в связи с крушением Ан-26.
Военный самолет Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября при заходе на посадку. На борту находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба. Погибли 26 человек, один выжил. Черный ящик разбившего самолета найден, с ним будут работать специалисты.-0-