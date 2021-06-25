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25 июня 2021, 13:05

В Украине прогнозируют значительный рост коммунальных тарифов

Фото УНН
Фото УНН

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Украины обнародовало Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, который уже одобрил Кабинет министров. В нем говорится о значительном повышении коммунальных тарифов, сообщает информагентство УНН.

Согласно прогнозу, в этом году тарифы для населения на горячую воду и отопление вырастут на 33%. Что касается прогноза на следующие три года, то в 2022 году тарифы на тепло и горячую воду вырастут еще на 6%, в 2023 и 2024 годах - еще на 5%. Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году - еще на 11%, в 2023 и 2024 годах - еще на 5%.

Между тем эксперты считают, что в реальности тарифы на коммунальные услуги вырастут значительно сильнее. Такого мнения, в частности, придерживается Андрей Рева, который в 2016-2019 годах занимал должность министра социальной политики Украины.

"Это неправильный прогноз, то есть на этот год - 33%, а на следующий - 6% и еще следующие - 5 или 6%. Все понимают, что это абсолютно нереально. По факту мы видим, что за первые четыре месяца этого года коммунальные платежи выросли на 35%", - заявил Андрей Рева.

По его словам, стоит обратить внимание на то, что заканчивается действие меморандума между правительством и Ассоциацией городов Украины. "Когда в январе было повышение тарифов на газ, то был подписан меморандум, что "Нафтогаз" будет фиксировать цену на газ, не повышать. А государство должно компенсировать предприятиям "Теплокоммунэнерго" избыточную стоимость газа, потребленную "Теплокоммунэнерго" в прошлом отопительном сезоне. Правительство обязалось найти 20 млрд гривен, чтобы погасить эту разницу в тарифах. По факту ничего не сделано. Они планируют сейчас передать вопрос ценообразования на горячую воду и отопление местным органам власти. А им теперь ничего не останется, как поднимать цену", - объясняет Рева.

По словам экс-министра, стоит готовиться к существенному повышению коммунальных тарифов и росту бедности. "Меня вот еще какой прогноз удивил: посмотрите на прогноз роста доходов людей, прогноз минимальной заработной платы на уровне 5-6% - разрыв просто катастрофический. Даже если этот прогноз, который они утвердили, будет фактически, значит, бедность в нашей стране будет расти, что означает рост долгов за ЖКУ. Параллельно, если вы посмотрите на финансирование программы ЖКХ, она сокращается, сокращается финансирование пенсионного фонда. То есть абсолютно антисоциальная политика, и это приведет к очень серьезным последствиям", - говорит Андрей Рева.

По его прогнозам, ежегодный рост до 2024 года коммунальных тарифов будет минимум 25-30%. Соответственно доходы населения должны быть спланированы выше этого уровня, потому что кроме роста тарифов на ЖКУ, еще растут цены и на продукты питания.

"То есть не менее 30% нужно планировать на рост доходов людей, значит, социальные программы должны финансироваться в такой же пропорции, а они их сокращают. Если посмотреть на бюджетную резолюцию, которую они подготовили, видно, что доходы людей будут низкими, они будут расти меньшими темпами, чем расходы людей", - добавляет экс-министр.

По словам Андрея Ревы, тарифная проблема решается путем активной социальной политики, форсированным ростом зарплат и пенсий, платежеспособности людей. "Они тратят деньги на "Большое строительство" (программа, инициированная Владимиром Зеленским. - Прим. БЕЛТА), президентский университет, посадку деревьев - на все, что угодно. Вспомним даже ситуацию с обещаниями 22 тыс. гривен зарплаты медикам. То есть дело не в том, что нет денег, - на то, что им интересно, они находят миллиарды, а на социальную политику уменьшают", - резюмирует Андрей Рева.-0-

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