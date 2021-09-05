В Украине проходит марш за права животных

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинской столице сегодня проходит марш за права животных под лозунгом "Защита слабых - дело сильных", передает корреспондент Укринформа.

Участники акции собрались в киевском парке Шевченко. Они требуют положить конец жестокости и защитить животных от издевательств. По мнению активистов, цирки с животными, контактные зоопарки, дельфинарии, пушные фермы и притравочные станции - это варварство, которому нет места в современной Украине.

Всеукраинский марш за права животных одновременно проходит в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции "Академик Вернадский".-0-