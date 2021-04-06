В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев-Харьков

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинской Полтаве уже третий день подряд продолжаются протесты против карантинных ограничений, сообщает "РБК-Украина".

Протестуют работники рынков, которые требуют разрешить им работать во время усиленных карантинных ограничений.

Сегодня предприниматели перекрыли участок трассы Киев - Харьков в пределах Полтавы. Они непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская только машины скорой помощи.

Ранее в украинском Николаеве работники рынка решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка власти задействовали Национальную гвардию.-0-