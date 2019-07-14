В Украине разбился вертолет Ми-2

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот погиб в результате падения вертолета в Сумской области. Об этом 14 июля сообщила на своем сайте Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"14 июля в 15 часов 29 минут в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолета Ми-2. Вследствие авиационной катастрофы погиб один человек (пилот)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Причины инцидента выясняются.-0-