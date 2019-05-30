В Украине разбился вертолет ВСУ, четверо погибших

30 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Ровненской области Украины потерпел крушение вертолет Ми-8 Вооруженных Сил Украины, погибли четыре члена экипажа, сообщает пресс-служба по ЧС.
"29 мая в 23.50 по местному времени вблизи села Сестрятин Радивиловского района произошло падение вертолета Ми-8 Вооруженных Сил Украины с последующим горением, в результате чего погибли четыре члена экипажа. В 01.02 30 мая подразделениями государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа по ЧС в Ровненской области.-0-
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