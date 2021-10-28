В Украине ребенок получил переохлаждение из-за отсутствия отопления в детском саду

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В украинском городе Кропивницкий двухлетняя девочка получила переохлаждение из-за отсутствия отопления в детском саду, сообщает портал "Общественный".

"В 9.30 позвонила воспитательница. Сказала, что ребенка трясет, посинели губы, ничего не ела. Руки и ноги холодные. Мы сразу поехали к врачу ", - рассказала мать девочки.

После обследования врачи диагностировали у ребенка переохлаждение. Мать девочки отметила, что в детском саду до сих пор нет отопления, а температура внутри помещения - всего 15 градусов.

"Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то это не разрешено из-за пожарной опасности. Сегодня я разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было. Это ненормально, что нет отопления: 21 век, и это уже не 15 октября, а уже 26", - пожаловалась женщина.

Глава городского управления образования Лариса Костенко признала, что в некоторых помещениях детского сада температура не превышает 15-17 градусов. Она также попросила родителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заверила, что власти делают все возможное для включения отопления.

Ранее сообщалось, что Украина оказалась не готовой к отопительному сезону. Из-за высоких цен на энергоресурсы в ряде городов тепло появится не раньше середины ноября. По мнению экспертов, власть тянет с запуском тепла, чтобы не остаться без газа в разгар холодов - в январе и феврале, когда нагрузки будут критическими. Еще одна острая проблема - дефицит электроэнергии.-0-