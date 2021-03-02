В Украине резко увеличилось число смертей от COVID-19

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине в последние несколько дней резко возросло число смертей от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную академию наук Украины (НАН).

Ученые отметили, что рост смертности не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост, по официальной статистике, резко ускорился", - заявили в НАН.

Отмечается, что уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки в Украине выявили 5336 новых случаев COVID-19. Число летальных исходов за сутки возросло на 162, выздоровели 5194 человека.-0-