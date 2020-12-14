В Украине с 19 декабря введут дополнительные карантинные ограничения

14 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Кабинет министров Украины утвердил перечень дополнительных карантинных ограничений, которые будут действовать с 19 декабря на всей территории страны.

В частности, в учебных заведениях будет запрещено проводить массовые мероприятия (спектакли, концерты) более чем с одной группой/классом и в присутствии посетителей. В развлекательных учреждениях и учреждениях общественного питания запрещается проведение праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях, галереях и на выставках будет возможен, только если в зале не более одного человека на 10 кв.м. Вводится запрет на работу учреждений общепита с 23.00 до 7.00 (кроме доставки заказов навынос), проведение расчетных операций будет возможно до 22.00. В новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до 1.00 1 января. На религиозных мероприятиях допускается присутствие не более одного посетителя на 5 кв.м в помещении и при соблюдении дистанции не менее 1,5 м на улице.

Кроме того, продолжат действовать и другие ограничения, введенные в стране ранее.

В Украине по состоянию на 14 декабря лабораторно подтверждено 900 666 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки - 6451.-0-