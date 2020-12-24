В Украине с начала пандемии заразились более 1 млн человек

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 11 490 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились более миллиона человек, сообщает РБК-Украина.
Среди заболевших COVID-19 за минувшие сутки 488 детей и 445 медработников. Также 2721 пациент госпитализирован, 223 - умерли, выздоровели - 15 775.
С начала пандемии в Украине заразились 1 001 132 человека, скончались - 17 395, выздоровели - 631 435. Активными больными остаются 369 697 пациентов.
Ранее в Минздраве Украины заявили, что планируют вакцинировать от коронавируса 23 млн жителей страны, для этого понадобится 40 млн доз вакцины. 22 декабря был утвержден национальный план вакцинации украинцев от коронавируса.-0-