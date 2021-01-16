В Украине сфера обслуживания перешла на новые правила: теперь все услуги - на украинском

16 января, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине с сегодняшнего дня вступают в силу нормы статьи 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", регулирующие использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

В соответствии со статьей, на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Требование касается не только сферы торговли. Речь идет об образовательных услугах (в том числе кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

Действие статьи закона распространяется на предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физических лиц - предпринимателей, субъекты хозяйствования, обслуживающие потребителей (в том числе интернет-магазины).

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т. д.

Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его статьи внедряются в действие поэтапно. Подавляющее большинство его норм вступило в силу с 16 июля 2019 года.

Согласно этому закону, с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, только по просьбе клиента его могут обслужить на другом языке.-0-