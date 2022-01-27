В Украине солдат застрелил четырех сослуживцев и сбежал с оружием

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий срочной службы на территории воинской части в городе Днепре застрелил четырех сослуживцев и сбежал с оружием, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание "Информатор".

По данным издания, инцидент произошел около 4 часов утра по местному времени. Выполняя обязанности в составе караула, 20-летний солдат забрал из комнаты для хранения оружия автомат и патроны, после чего открыл огонь по сослуживцам. В тот момент в помещении вместе с ним находились 22 человека.

По информации полиции, в результате стрельбы четверо военнослужащих убиты, еще один получил ранения. Солдат, чье имя не раскрывается, скрылся с оружием с места преступления. В настоящий момент территория части оцеплена, в городе введен план "Сирена".

О возможных причинах происшествия не сообщается.-0-