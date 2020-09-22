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22 сентября 2020, 12:21

В Украине сотрудничают с международными партнерами над блокированием "ВКонтакте"

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокированию работы мобильного приложения "ВКонтакте", которое, несмотря на ограничения, вновь стало доступно на территории Украины. Об этом сообщает "Укринформ".

По данным СНБО, ранее заблокированное в Украине мобильное приложение "ВКонтакте" стало доступно не из-за снятия санкций, а из-за изменения в работе прокси-серверов, что позволило обойти блокирование провайдерами доступа к этому приложению. Как сообщает ТАСС, 12 сентября социальная сеть "ВКонтакте" на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси-сервера в мобильном приложении и теперь им можно пользоваться беспрепятственно.

По словам заместителя секретаря Совбеза Украины Сергея Демедюка, мобильное приложение "ВКонтакте" может использоваться для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено.

Решением СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие Указом президента Украины от 15 мая 2017 г. №133, были применены санкции против российских социальных сетей и ряда других интернет-ресурсов сроком на три года. В частности, украинским интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователей сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "ВКонтакте" и "Одноклассники". Решением СНБО от 14 мая 2020 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенным в действие Указом президента Украины от 14 мая 2020 г. №184, эти санкции продлены до 2023 года.-0-

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