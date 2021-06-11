В Украине сотрудница Института биотехнологий похитила штаммы опасного вируса

11 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий незаконно вынесла флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы. Об инциденте сообщила Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, бывшая сотрудница института, будучи ответственным лицом за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в коллекции Национального центра штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к таким штаммам, с целью личного обогащения незаконно вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы, которая входит в перечень особо опасных (карантинных) болезней животных, утвержденных Кабинетом министров Украины, а также в список особо опасных болезней, определенных Международным бюро по эпизоотии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. "То есть подозреваемая умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа (заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса), не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть вновь созданного материала присваивала. Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту жительства в бытовом холодильнике, где они и были обнаружены в ходе обыска", - сообщили в прокуратуре.

Своими действиями бывшая работница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов. Ей сообщено о подозрении по факту присвоения опасных штаммов вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.-0-