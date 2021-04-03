В Украине суточный прирост случаев заражения коронавирусом впервые превысил 20 тыс.

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики в Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 20 341 новый случай инфицирования коронавирусом, что на 2,3% превышает показатель предыдущего дня, когда было выявлено 19 893 случая. Это самый большой показатель в стране за время пандемии. Оперативные данные министр здравоохранения Украины Максим Степанов опубликовал в своем Facebook, сообщает ТАСС.

"20 341 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован на Украине по состоянию на 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 809 детей и 473 медработника", - написал министр. Всего, по его данным, 2 апреля с коронавирусом госпитализировали 5186 человек, скончались 396, выздоровели 9166.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

За сутки методом ПЦР провели 58 951 исследование. Тесты сделаны почти 20% населения. За время пандемии в Украине заразился коронавирусом 1 731 971 человек, 1 342 536 выздоровели, скончались 34 075. За сутки от коронавируса вакцинированы 18 814 жителей страны, с начала прививочной кампании - 286 645, из них всего два человека получили две дозы препарата.

Резкий рост числа инфицированных в Украине фиксируется вторую неделю. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень в настоящий момент присвоен Киеву и десяти областям.-0-