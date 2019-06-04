В Украине умер мальчик, в ранении которого подозревают полицейских

4 июня, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киевской больнице умер мальчик, в ранении которого подозревают двух сотрудников полиции. Данный факт подтвердил пресс-секретарь полиции Киева Николай Жукович.

Сообщается, что 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой больницы доставили мальчика с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы, перелома височной кости.

Полицейские установили, что 31 мая около 16.00 по местному времени четверо несовершеннолетних детей играли рядом с местом своего проживания в Переяславе-Хмельницком. Во время отдыха 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, вследствие чего получил травму головы. В то же время в пресс-службе государственного бюро расследований сообщили, что согласно проведенным оперативным вмешательствам медработников было установлено наличие у мальчика проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

По данным правоохранительных органов, двое подозреваемых в тяжелом ранении 5-летнего мальчика задержаны. Ими оказались полицейские, которые во время случившегося инцидента находились вблизи места происшествия. Предположительно они были в состоянии алкогольного опьянения и не на службе. Задержанные находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия.

Данный инцидент находится на личном контроле президента Украины Владимира Зеленского.-0-