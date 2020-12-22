В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19, сообщает РБК-Украина.

План предусматривает, что вакцинация пройдет в четыре этапа. В январе - апреле 2021 года вакцину получат люди с высоким риском заражения, а также те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. На втором этапе, который пройдет в апреле - июне 2021 года, в программу вакцинации попадут люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

На этапе с июня по сентябрь 2021 года в план вакцинации включат людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. С сентября 2021 года по март 2022 года, вакцину получат люди с повышенным риском инфицирования и развития осложнений от болезни.

Вакцинировать население Украины будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.-0-