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22 декабря 2020, 18:03

В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса

РБК-Украина
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22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины утвердил план вакцинации населения от COVID-19, сообщает РБК-Украина.

План предусматривает, что вакцинация пройдет в четыре этапа. В январе - апреле 2021 года вакцину получат люди с высоким риском заражения, а также те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. На втором этапе, который пройдет в апреле - июне 2021 года, в программу вакцинации попадут люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги.

На этапе с июня по сентябрь 2021 года в план вакцинации включат людей с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства. С сентября 2021 года по март 2022 года, вакцину получат люди с повышенным риском инфицирования и развития осложнений от болезни.

Вакцинировать население Украины будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.-0-

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