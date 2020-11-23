В Украине уже более 635 тыс. случаев COVID-19

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине на сегодня зафиксировано более 635 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки - меньше 11 тыс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября. В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников", - сообщил Максим Степанов. Также, по его словам, за прошедшие сутки госпитализированы 1 165 человек, скончались 124 больных, выздоровели 4 143 человека. За все время пандемии в Украине заболели 635 689 человек, выздоровели 291 060 из них, скончались 11 075. С начала эпидемии в Украине проведено 4 243 600 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях, отметил глава украинского Минздрава.

Согласно данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 17-м месте по распространению и на 24-м по количеству смертей от COVID-19.

Ранее Максим Степанов, комментируя темп распространения коронавируса, отмечал, что ситуация в Украине быстро превращается из сложной в катастрофическую и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве страны разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. При стремительном росте их числа возможен полный локдаун. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня: с полуночи субботы до полуночи понедельника в стране не работает ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и некоторых других учреждений.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин до 31 декабря включительно.-0-