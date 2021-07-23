В Украине во время учений военные обстреляли из танка село

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Николаевской области Украины открыла уголовное дело по факту случайного обстрела военными села с территории полигона во время учений Cossack Mace. Об этом сообщает украинское издание "Корреспондент" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел во время заключительной части учений на территории полигона Широкий Лан. "В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы с танков Т-64 в движении, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего никто не пострадал.

По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности, подчеркнули в пресс-службе.-0-