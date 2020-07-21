В Украине вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Луцка (Украина) мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Волынской области.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко заявил, что ситуация под контролем. "Стараемся не допустить в центр города гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, поскольку были слышны звуки, похожие на выстрелы", - цитирует Юрия Крошко Укринформ. Пока не установлено, из какого оружия произведены выстрелы. Пострадавших нет. По предварительной информации, в автобусе находятся около 20 заложников.-0-