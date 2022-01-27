В Украине возбудили уголовное дело после расстрела военнослужащих в Днепре

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту расстрела военнослужащих в Днепре, сообщает РБК-Украина.

Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

Как стало известно, что служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев, в результате чего пять человек погибли и еще пять получили ранения. Инцидент произошел на территории машиностроительного завода "Южмаш" в Днепре. Среди погибших есть женщина, сотрудница завода. Вторая женщина - военнослужащая НГУ - получила ранение.

Военнослужащий с оружием и патронами скрылся с места происшествия. В Днепропетровской и соседних областях введена полицейская спецоперация. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.

Причины и мотивы преступника устанавливаются.

По данным УНН, нацгвардеец служил три месяца и не входил в группу усиленного психологического внимания. "Перед тем как заступать на стражу, нацгвардейцы проходят общение с психологом, с медицинскими работниками на предмет того, чтобы выявить нарушения состояния здоровья или морально-психологического состояния. Этого не было, он не входил в группу усиленного психологического внимания, не наблюдалось других факторов, которые могли бы на это влиять", - сказал собеседник агентства в Национальной гвардии Руслан Музычук. На вопрос о том, были ли у мужчины раньше конфликты, он отметил, что все обстоятельства выясняются, "однако информации, что там были какие-либо конфликты или другие ситуации на момент того, как он заступал в караул, не было".-0-