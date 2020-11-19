В Украине впервые выявили более 13 тыс. новых заражений коронавирусом за сутки

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на 19 ноября зафиксировано уже 583 тыс. случаев COVID-19, прирост за сутки - впервые более 13 тыс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Уточняется, что среди 13 357 новых заболевших - 539 детей и 673 медработника.

За минувшие сутки в Украине госпитализирован 1531 человек, скончались 257 больных - максимум за все время. Выздоровели 7,4 тыс. человек.

За все время эпидемии в Украине заболели 583 510 человек, из них выздоровели 266 479, скончались 10 369. С момента вспышки в стране проведено 4 062 868 ПЦР-тестов.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях", - добавил глава украинского Минздрава.

Согласно данным ресурса Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина находится на 17-м месте по распространению и на 24-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация в Украине быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве страны разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при стремительном росте количества больных в Украине возможен полный локдаун. На текущем этапе правительство ограничилось карантином выходного дня - с полуночи субботы до полуночи понедельника в стране не работает ничего, кроме общественного транспорта, продуктовых магазинов, заправок, аптек и некоторых других учреждений.

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.-0-