В Украине впервые зафиксировали более 400 летальных случаев от COVID-19 за сутки

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине за прошедшие сутки подтвердили 407 летальных случаев от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии в стране, сообщает РБК-Украина.

До этого максимальное число летальных исходов от коронавируса за сутки было в Украине 25 марта, тогда скончались 362 пациента.

Всего за прошедшие сутки в стране зафиксировано 11 226 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели - 6405 человек.

Исходя из статистических данных, рост смертности от COVID-19 в стране наблюдается с 10 марта. Количество летальных случаев весенней волны коронавируса уже превысило показатели осенней волны. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост госпитализаций из-за коронавируса продолжается в стране уже пятую неделю подряд.

С 20 марта в Киеве действует жесткий карантин: закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, не работают бассейны. Запрещены массовые мероприятия, кафе и рестораны работают исключительно навынос. Закрыты или переведены на дистанционный режим учебные заведения, кроме детских садов и младших классов школ.

"Ситуация с распространением COVID-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в красной зоне, - заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Кулеба.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 1 674 168 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 1 313 481 человек, скончались 32 825 пациентов.-0-