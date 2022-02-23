В Украине вводится режим ЧП на 30 дней

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщает издание "Страна".

Режим ЧП будет действовать 30 дней, в случае необходимости президент Украины может продлить его еще на такой же срок.

Алексей Данилов перечислил меры ЧП в Украине: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан. Он заявил, что режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим будет на границах с Россией и Беларусью.

"На нашей жизни это почти никак не отразится", - заявил секретарь СНБО Украины. Он добавил, что решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости. Также он сообщил, что военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно, пока такого решения нет. Вместе с тем Алексей Данилов добавил, что по мобилизации решение властями Украины не принималось.-0-