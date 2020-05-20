В Украине вводят адаптивный карантин и продолжат смягчение ограничений

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет министров Украины принял решение о введении в стране до 22 июня адаптивного карантина. Одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения ограничительных мер, сообщает Укринформ.

"Проектом предлагается установить с 22 мая по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин", - заявил на заседании правительства глава Минздрава Украины Максим Степанов. Он допустил при этом, что карантин может быть отменен преждевременно в случае снижения роста заболеваемости COVID-19.

Ранее и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин рассказал, что при адаптивном карантине решение о возобновлении работы учреждений дошкольного образования, гостиниц, общественного транспорта и междугородних перевозок будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе и количества случаев больных коронавирусом.

Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в рамках второго этапа ослабления с 22 мая планируется возобновить работу наземного городского и пригородного общественного транспорта. Также будет разрешено проводить спортивные соревнования (с ограничением числа участников до 100 человек и без присутствия зрителей). Возобновится работа гостиниц, кроме хостелов. При этом рестораны и бассейны в отелях пока работать не будут. Также возобновятся службы в храмах, но с ограниченным числом присутствующих прихожан.

С 25 мая правительство планирует разрешить работу детских садов, а также возобновить работу метрополитена в тех районах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

Ранее Денис Шмыгаль отмечал, что третий этап послаблений будет включать начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и восстановление межобластных перевозок. Авиасообщение также может быть восстановлено в июне. Но это, помимо ситуации с заболеваемостью в Украине, будет зависеть также от того, как будут возобновлять авиасообщение другие страны.

По последним данным, в Украине подтверждено свыше 19 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 564 человека.-0-