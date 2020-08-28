В Украине выявили 2438 новых случаев COVID-19 - это антирекорд за сутки

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине на 28 августа зафиксировано уже более 114 тыс. случаев COVID-19. Прирост инфицированных за сутки - 2438, это новый антирекорд, сообщает УНН.
Предыдущий антирекорд в Украине был зафиксирован 22 августа, тогда заразились 2328 человек за сутки.
С начала эпидемии в стране умер 2451 зараженный, из них 48 - за последние сутки.
Выздоровели уже 55 083 инфицированных, за сутки - 866.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Киеве, во Львовской, Черновицкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.-0-