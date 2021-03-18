В Украине выявили более 15 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки - максимум с начала года

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Украине зафиксировали 15 053 новых случая заражения коронавирусом, что стало максимумом с начала года, сообщает РБК-Украина.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве, Львовской и Житомирской областях. За прошедшие сутки в Украине выздоровели 6514 человек, скончались 267 пациентов.

Власти Украины 4 марта объявили о начале в стране третьей волны пандемии коронавируса. "К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в Украине началась третья волна эпидемии. Статистику, которую мы видим на сегодняшний день, невозможно интерпретировать по-другому", - сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее глава правительства заявлял, что за последнюю неделю в Украине резко увеличилось количество тяжелых случаев COVID-19. На сегодняшний день в стране задействовано максимальное количество аппаратов ИВЛ за все время пандемии.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено более 1,5 млн случаев коронавируса, выздоровели более 1,2 млн человек, скончались более 29,2 тыс.-0-