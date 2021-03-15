В Украине выявили новый штамм коронавируса

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Украины передали во Всемирную организацию здравоохранения информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области. Это комбовирус, имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана украинскому изданию "Вести".

"То, что выявили на Буковине - это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и молодость", - процитировало издание Олега Рубана.

Он добавил, что так называемый украинский штамм "выявлен учеными Института эпидемиологии имени Громашевского еще две недели назад", и они уже проинформировали о нем ВОЗ.-0-