В Украине выявлено 10,8 тыс. новых зараженных COVID-19 за сутки - максимум за все время

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине на 10 ноября зафиксировано уже 479 тыс. случаев COVID-19. Прирост случаев за сутки - 10 842 новых инфицированный, это максимум с начала эпидемии, сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

Министр уточнил, что среди выявленных за последние сутки - 410 детей и 445 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

За последние сутки госпитализированы 1252 зараженных, зафиксирован 191 летальный исход, выздоровели 5514 человек.

Всего за время эпидемии в Украине скончались 8756 зараженных COVID-19, выздоровели 214 657 человек.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко на фоне роста заболеваемости коронавирусом сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены. Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отметил, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую и легко пройти вторую волну не удастся.-0-