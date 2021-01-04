В Украине выявлено более 1 млн случаев COVID-19

4 января, Киев /БЕЛТА-УКРИНФОРМ/. В Украине по состоянию на 4 января лабораторно подтвержден 1 078 251 случай COVID-19, из них за сутки 4158.

"4158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По информации министра, за прошедшие сутки госпитализированы 1526 человек, 73 летальных исхода, выздоровели 4693 человека, осуществлено 13 128 тестирований за сутки (в том числе методом ПЦР - 11021, методом ИФА - 2107).

За все время пандемии в Украине заболело 1 078 251 человек; выздоровели 733 558 человек, летальных исходов 18 927; проведено ПЦР-тестирований 5 621 024.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях, а также в Киеве (504).-0-