В Украине выявлены более 3 тыс. новых зараженных COVID-19 за сутки - это рекордный прирост

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине 11 сентября зафиксированы 3144 новых зараженных COVID-19 - это наибольшее число с момента вспышки заболевания в стране. Об этом сообщает УНН.

Общее число зараженных COVID-19 в Украине возросло до 148 756. Больше всего больных за сутки выявлено в Киеве (404), Тернопольской области (302), Одесской области (283), Харьковской области (280), сообщает Укринформ.

С момента вспышки болезни в Украине скончались 3076 зараженных, из них за последние сутки - 53. Число выздоровевших превысило 65 тыс.-0-